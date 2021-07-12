18-летний нападающий сборной Испании Педри признан лучшим молодым игроком Евро-2020

18-летний форвард сборной Испании Педри, выступающий за каталонскую «Барселону», стал лучшим молодым игроком Евро-2020 по версии УЕФА. Об этом сообщается в «твиттере» организации.

В сезоне-2020/2021 Педри принял участие в 52 встречах за «Барселону» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и шестью результативными передачами. На чемпионате Европы — 2020 за сборную Испании 18-летний футболист провёл шесть матчей, каждый из которых он начал в старте, но не отметился результативными действиями.

Контракт Педри с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2022 года, портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 70 млн.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи проходили с 11 июня сразу в нескольких европейских городах, среди которых был Санкт-Петербург. Победителем турнира стала национальная команда Италии.