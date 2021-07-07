«Будущая суперзвезда». Гари Линекер в восторге от футболиста сборной Испании

Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер высоко отозвался о нападающем «Барселоны» и сборной Испании Педри.
Накануне, 6 июля, испанская национальная команда встретилась с Италией в полуфинале чемпионата Европы — 2020. 18-летний Педри вышел на поле в стартовом составе и в основное время матча добился показателя в сто процентов точных передач. Соперники обменялись голами, в дополнительное время забить не смогли (1:1), а в серии пенальти точнее оказались итальянцы (4:2).
«Как же хорош Педри. Будущая суперзвезда. Великолепный футболист», — написал Линекер в своём «твиттере».
Второй финалист Евро-2020 определится в матче Англия — Дания, который пройдёт сегодня, 7 июля, на «Уэмбли». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
- 7 июля 2021
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