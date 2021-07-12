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Сборная США обыграла Гаити в первом туре Золотого кубка КОНКАКАФ

Сборная США обыграла Гаити в первом туре Золотого кубка КОНКАКАФ
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Сборная США обыграла национальную команду Гаити со счётом 1:0 в первом туре группового этапа Золотого кубка КОНКАКАФ.

Единственный гол в матче был забит на 8-й минуте, отличился Сэмюэл Винс.

В группе В кроме сборных США и Гаити играют команды Канады и Мартиники. Ранее канадцы обыграли Мартинику со счётом 4:1. Голы в составе победителей забили Кайл Ларин, Хонатан Осорио, Стефен Эустакиу и Теодор Корбяну. В составе Мартиники единственный мяч оформил Эммануэль Ривьер.

Во втором туре группового этапа американцы сыграют с Мартиникой, а гаитянцы с Канадой.

Турнир пройдёт в городах США (Хьюстон, Даллас, Остин, Орландо, Фриско, Глендейл, Канзас-Сити, Арлингтон, Лас-Вегас) с 11 по 21 июля. В Кубке принимают участие 16 сборных.

Золотой кубок КОНКАКАФ. Группа B. 1-й тур
12 июля 2021, понедельник. 03:30 МСК
США
Окончен
1 : 0
Гаити
1:0 Винс – 8'
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