Сборная США обыграла Гаити в первом туре Золотого кубка КОНКАКАФ
Поделиться
Сборная США обыграла национальную команду Гаити со счётом 1:0 в первом туре группового этапа Золотого кубка КОНКАКАФ.
Единственный гол в матче был забит на 8-й минуте, отличился Сэмюэл Винс.
В группе В кроме сборных США и Гаити играют команды Канады и Мартиники. Ранее канадцы обыграли Мартинику со счётом 4:1. Голы в составе победителей забили Кайл Ларин, Хонатан Осорио, Стефен Эустакиу и Теодор Корбяну. В составе Мартиники единственный мяч оформил Эммануэль Ривьер.
Во втором туре группового этапа американцы сыграют с Мартиникой, а гаитянцы с Канадой.
Турнир пройдёт в городах США (Хьюстон, Даллас, Остин, Орландо, Фриско, Глендейл, Канзас-Сити, Арлингтон, Лас-Вегас) с 11 по 21 июля. В Кубке принимают участие 16 сборных.
Комментарии
- 12 июля 2021
-
06:41
-
06:07
-
05:56
-
05:23
-
04:48
-
04:30
-
04:14
-
03:53
-
03:37
-
03:16
-
03:04
-
02:48
-
02:37
-
02:20
-
02:13
-
02:04
-
01:57
-
01:51
-
01:49
-
01:43
-
01:41
-
01:38
-
01:37
-
01:36
-
01:33
-
01:27
-
01:26
-
01:25
-
01:18
-
01:17
-
01:12
-
01:12
-
01:07
-
00:58
-
00:55
Партнерский контент