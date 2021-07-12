Бонуччи выпил пива и колы на пресс-конференции после финала Евро. Видео

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи на пресс-конференции после победного матча с национальной командой Англии в финале Евро-2020 продолжил тренд с бутылками, выпив пиво и кока-колу.
Напомним, что тренд с бутылками начал Роналду, когда во время пресс-конференции 15 июня переместил газированный напиток кока-колы подальше от себя, взял в руки бутылку с обычной водой, поднял её вверх и демонстративно помахал ей перед журналистами и камерами. Фото и видео этого поступка португальца стали вирусными, а тренд подхватили многие футболисты.
Леонардо Бонуччи стал автором единственного гола сборной Италии в основное время финальной игры. В серии послематчевых пенальти защитник также был точен, чем помог национальной команде во второй раз в истории выиграть континентальное первенство.
- 12 июля 2021
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