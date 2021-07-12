«Ростов» обыграл «Локомотив» в товарищеском матче
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В товарищеском матче на сборе «Локомотив» встречался с «Ростовом». Игра прошла на стадионе «Зафенштадион» в Бад-Блумау (Австрия) и завершилась победой ростовской команды со счётом 2:1.
На 65-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Локомотива», который успешно реализовал нападающий «Ростова» Николай Комличенко. Через одну минуту защитник железнодорожников Илья Петухов получил вторую жёлтую карточку и покинул поле, оставив команду в меньшинстве. На 81-й минуте полузащитник Роман Тугарев упрочил преимущество ростовчан в счёте. На 86-й минуте хавбек «Локомотива» Максим Петров сократил отставание московской команды.
Сезон для «Локомотива» начнётся матчем за Суперкубок России с «Зенитом». Встреча за титул пройдёт 17 июля.
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