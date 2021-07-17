«Краснодар» хочет купить форварда «Фламенго». Бразильцы требуют не менее € 60 млн
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Нападающий «Фламенго» Педро заинтересовал «Краснодар», сообщает Globo Esporte
Краснодарский клуб связался с «Фламенго» в прошлую пятницу, чтобы выяснить, какие условия выдвигает бразильский клуб для начала переговоров. Представители «Фламенго» заявили, что не заинтересованы в продаже Педро менее чем за € 60 млн.
Контракт Педро с «Фламенго» действует до декабря 2025 года. Форвард был куплен бразильским клубом у «Фиорентины» в конце 2020 года за € 16 млн. В текущем сезоне Педро забил 10 голов в 21 матче за «Фламенго». Нападающего вызывали в олимпийскую сборную Бразилии, но правление клуба решило не отпускать его. Стоимость 24-летнего форварда, по оценке портала Transfermarkt, составляет € 14 млн.
Новость по темеИсточник: нападающий «Герты» Джон Кордоба перешёл в «Краснодар»
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