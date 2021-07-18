Чешский тренер: Россия показала на Евро доисторический футбол, позорные действия

Президент союза футбольных тренеров Чехии Вернер Личка высказался о командах, провалившихся на чемпионате Европы — 2020.
«Без базовых принципов игры невозможно надеяться на успех. Это в первую очередь умение начать атаку от своих ворот под давлением. Если не можешь сделать это, то лучше вообще не ехать на такие турниры. Затем — перевод мяча в атаку. Правильная реакция на потерю и отбор мяча. Правильное расположение игроков в высоком, среднем и низком блоках.
Кто на Евро не выполнил базовые принципы и показал доисторическую игру? Турция и Россия. Вторые удивили меня сильнее, потому что после чемпионата мира я думал, что они на подъёме. У них определённо больший потенциал, чем то, что они показали на Евро. Я понимаю, почему Северная Македония не играет высоко, но что мешает России? Команда позорно действовала в матче с Данией. Внезапно оказалось, что их игры недостаточно, особенно в обороне и при потере мяча. Но ещё оказалось, что в современный футбол могут играть не только большие державы. Конечно, деньги важны, но даже маленькие страны — Швейцария, Дания, Австрия — могут соответствовать высочайшим стандартам», — цитирует Личку iSport.cz.
- 18 июля 2021
-
14:40
-
14:35
-
14:31
-
14:27
-
14:17
-
13:59
-
13:38
-
13:24
-
13:16
-
13:09
-
12:58
-
12:25
-
12:16
-
12:11
-
11:40
-
11:39
-
11:28
-
11:17
-
11:06
-
10:57
-
10:53
-
10:43
-
10:25
-
10:14
-
10:04
-
10:00
-
09:52
-
09:44
-
09:43
-
09:32
-
09:30
-
09:24
-
09:20
-
09:00
-
08:32