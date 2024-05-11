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Игонин: в матче с ЦСКА «Зениту» нужно снимать вопросы о своих последних результатах

Игонин: в матче с ЦСКА «Зениту» нужно снимать вопросы о своих последних результатах
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Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением о грядущем матче 28-го тура РПЛ с ЦСКА, который состоится сегодня, 11 мая.

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2024, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Перед кубковым матчем у «Зенита» и ЦСКА будет время для восстановления, поэтому обе команды могут выпустить основной состав на матч в чемпионате. Возможность для этого есть, тем более у «Зенита». Подбирались футболисты, способные играть на два фронта, поэтому проблем не вижу. Надо снимать вопросы о результатах и о том, что в последнее время не так часто получается радовать болельщиков.

По предыдущему матчу «Зенита» и ЦСКА можно строить какие-то предположения. Но это две совершенно разные игры. В той игре была задача обеспечить достойный результат в первом матче Кубка на выезде — ничья как один из вариантов. Сейчас «Зениту» нужно побеждать, и фаворит именно он», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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