Игонин: в матче с ЦСКА «Зениту» нужно снимать вопросы о своих последних результатах

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением о грядущем матче 28-го тура РПЛ с ЦСКА, который состоится сегодня, 11 мая.

«Перед кубковым матчем у «Зенита» и ЦСКА будет время для восстановления, поэтому обе команды могут выпустить основной состав на матч в чемпионате. Возможность для этого есть, тем более у «Зенита». Подбирались футболисты, способные играть на два фронта, поэтому проблем не вижу. Надо снимать вопросы о результатах и о том, что в последнее время не так часто получается радовать болельщиков.

По предыдущему матчу «Зенита» и ЦСКА можно строить какие-то предположения. Но это две совершенно разные игры. В той игре была задача обеспечить достойный результат в первом матче Кубка на выезде — ничья как один из вариантов. Сейчас «Зениту» нужно побеждать, и фаворит именно он», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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