Дубль экс-форварда ЦСКА Витиньо помог «Фламенго» выйти в 1/4 финала Кубка Либертадорес

«Фламенго» одержал победу в ответном матче 1/8 финала Кубка Либертадорес с аргентинской командой «Дефенса и Хустисия». Встреча прошла на стадионе «Манэ Гарринча» в Бразилиа и завершилась со счётом 4:1.
Хозяева вышли вперёд уже на 9-й минуте благодаря точному удару защитника Родриго Кайо. Под занавес первого тайма, на 41-й минуте, гости восстановили равновесие усилиями полузащитника Рауля Лоайсы. На 66-й минуте «Фламенго» забил вновь — отличился хавбек Хиорхьян де Арраскаета. Исход противостояния в концовке матча решил нападающий Витиньо, известный в России по выступлению за ЦСКА. На 83-й минуте он забил третий мяч своей команды, а на 94-й оформил дубль.
В первой встрече «Фламенго» переиграл «Дефенса и Хустисия» со счётом 1:0. Таким образом, бразильская команда вышла в четвертьфинал.
Результаты других матчей 1/8 финала Кубка Либертадорес:
«Барселона» — «Велес Сарсфилд» — 3:1 (первый матч — 0:1)
«Палмейрас» — «Универсидад Католика» — 1:0 (первый матч — 1:0)
«Аргентинос Хуниорс» — «Ривер Плейт» — 0:2 (первый матч — 1:1)
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