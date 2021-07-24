«Ливерпуль» ведёт переговоры с Салахом о продлении контракта

«Ливерпуль» планирует продлить контракт с египетским нападающим Мохамедом Салахом. Об этом сообщает Liverpool Echo.
По информации источника, стороны в ближайшее время продолжат переговоры по поводу нового соглашения. Действующий контракт Салаха истекает в июне 2023 года. При этом в клубе не хотят расставаться с одним из лидеров команды и хотят предложить игроку новый договор на улучшенных условиях.
Салах перешел в «Ливерпуль» из «Ромы» в 2017 году за € 42 млн. В прошлом сезоне на счету египтянина 37 матчей в АПЛ, в которых он забил 22 гола и отдал пять результативных передач. Кроме того, Салах признан лучшим игроком АПЛ сезона-2020/2021 по версии болельщиков.
По итогам прошедшего сезона «Ливерпуль» занял 3-е место в АПЛ, набрав 69 очков. Новый сезон чемпионата Англии начинается 14 августа.
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