Степашин: думаю, с Сёминым «Ростов» будет играть так же успешно, как «Локомотив»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал назначение Юрия Сёмина на пост главного тренера «Ростова».
«Во-первых, я хочу поздравить и «Ростов», и Юрия Павловича, и весь российский футбол с этим назначением, потому что Юрий Павлович Сёмин – это один из лучших тренеров нашей страны. Почему? Думаю, не надо здесь аргументировать. Его «Локомотив» блестяще выступал, становился чемпионом, много раз брал кубки. Во-вторых, некоторые говорят, возраст. Ну посмотрите на его спортивную форму, логику, умение работать, так что это очень важно. В-третьих, я понимаю, «Ростов» сейчас не в самой простой ситуации, в том числе и по кадровому составу. Юрий Павлович умеет работать с разными клубами. Он прекрасно работал и в Мордовии, и в нашем «Динамо», где мы с ним подружились. Так что я рад и за Сёмина, и за «Ростов.
Я думаю, «Ростов» будет играть так же успешно, как «Локомотив». Но и Сёмин добавит южного колорита, безусловно. Сёмин опытнейший тренер, психолог, умеющий работать с людьми – это факт. Но я думаю, что и ростовское руководство должно помочь своему тренеру, в том числе и укреплением состава ростовской команды, которая потеряла много хороших футболистов», — цитирует Степашина «Комсомольская правда».
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