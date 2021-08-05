У Михаэля Баллака погиб сын

Бывший футболист сборной Германии и ряда европейских клубов Михаэль Баллак понёс потерю в семье.
Как сообщает Mirror, у экс-полузащитника погиб сын. 18-летний Эмилио лишился жизни в аварии квадроциклов минувшей ночью. Трагедия произошла в Португалии, недалеко от дома, принадлежащего Баллаку.
Баллак в ходе своей карьеры защищал цвета «Кемницера», «Кайзерслаутерна», «Байера», «Баварии» и «Челси». Выступая на родине, четыре раза становился чемпионом Германии, трижды завоёвывал Кубок страны и один раз — Кубок немецкой лиги. В Англии бывший хавбек один раз стал чемпионом, выиграл три национальных Кубка, один Суперкубок и Кубок лиги. Также немец дважды играл в финале Лиги чемпионов.
В сборную Германии Михаэль вызывался с 1999 по 2010 год. Является серебряным и бронзовым призёром чемпионатов мира и серебряным призёром чемпионата Европы.
- 5 августа 2021
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