Почеттино: разговоры о переходе Месси не отвлекают игроков «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино на послематчевой пресс-конференции после встречи 1-го тура Лиги 1 с «Труа» (2:1) высказался о возможном переходе в команду аргентинского нападающего Лионеля Месси. Почеттино подчеркнул, что слухи не влияют на игроков парижского клуба.

«Я не думаю, что это как-то влияет. Игроки и команда полностью сосредоточены. Они профессионалы. Его имя связывают с различными клубами, много слухов, но игроки по-прежнему полностью нацелены на результат. Так и будет до закрытия трансферного окна. Посмотрим, как всё сложится в ближайшие дни», — цитирует Почеттино пресс-служба клуба.

Месси выступал за основной состав «Барселоны» с 2005 года. Его контракт с каталонским клубом истёк в конце июня. В минувшем сезоне нападающий провёл 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.