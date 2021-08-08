«Рубин» вырвал победу в концовке матча с «Ахматом»

Сегодня, 8 августа, «Рубин» встретился с «Ахматом». Матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходил на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершился победой хозяев со счётом 2:1. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи.

Счёт в матче открыл «Ахмат». На 30-й минуте забитым мячом отметился Даниил Уткин. Однако уже на 58-й минуте «Рубин» сравнял счёт, автором гола стал Сеад Хакшабанович. Перед этим, на 54-й минуте, «Ахмат» остался в меньшинстве, красную карточку получил Гиорги Шелия. Решающий гол был забит на 86-й минуте, его автором стал полузащитник «Рубина» Оливер Абильгор, но позже это взятие ворот записали как автогол Габриэля Янку. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу казанцев.

В двух предыдущих турах «Ахмат» обыграл «Крылья Советов» (2:1) и уступил «Сочи» (1:2). «Рубин» в новом сезоне стартовал с двух побед. Казанцы нанесли поражения «Спартаку» (1:0) и «Арсеналу» (3:0). Таким образом, в активе «Ахмата» по итогам трёх туров 3 очка, а у «Рубина» — возможный максимум, 9 очков.

Напомним, в сезоне-2020/2021 «Рубин» занял 4-е место, набрав 53 очка, а «Ахмат» завершил выступление на 11-м месте (40).