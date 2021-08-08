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«Рубин» вырвал победу в концовке матча с «Ахматом»

«Рубин» вырвал победу в концовке матча с «Ахматом»
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Сегодня, 8 августа, «Рубин» встретился с «Ахматом». Матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходил на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершился победой хозяев со счётом 2:1. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи.

Счёт в матче открыл «Ахмат». На 30-й минуте забитым мячом отметился Даниил Уткин. Однако уже на 58-й минуте «Рубин» сравнял счёт, автором гола стал Сеад Хакшабанович. Перед этим, на 54-й минуте, «Ахмат» остался в меньшинстве, красную карточку получил Гиорги Шелия. Решающий гол был забит на 86-й минуте, его автором стал полузащитник «Рубина» Оливер Абильгор, но позже это взятие ворот записали как автогол Габриэля Янку. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу казанцев.

В двух предыдущих турах «Ахмат» обыграл «Крылья Советов» (2:1) и уступил «Сочи» (1:2). «Рубин» в новом сезоне стартовал с двух побед. Казанцы нанесли поражения «Спартаку» (1:0) и «Арсеналу» (3:0). Таким образом, в активе «Ахмата» по итогам трёх туров 3 очка, а у «Рубина» — возможный максимум, 9 очков.

Напомним, в сезоне-2020/2021 «Рубин» занял 4-е место, набрав 53 очка, а «Ахмат» завершил выступление на 11-м месте (40).

Россия - Премьер-Лига. 3-й тур
08 августа 2021, воскресенье. 20:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 1
Ахмат
Грозный
0:1 Уткин – 30'   1:1 Хакшабанович – 58'   2:1 Абильгор – 86'
Удаления: нет / Шелия – 55'
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