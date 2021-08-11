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Ногинское «Знамя» благодаря голу Павлюченко вышло в групповой турнир Кубка России

Ногинское «Знамя» благодаря голу Павлюченко вышло в групповой турнир Кубка России
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В матче 1/64 финала Кубка России ногинское «Знамя» обыграло домодедовский «Пересвет». Встреча завершилась со счётом 2:0.

На 10-й минуте встречи счёт открыл бывший нападающий «Спартака» и сборной России Роман Павлюченко. В концовке матча второй гол «Знамени» забил Александр Иващов.

Кубок России. 1/64 финала
11 августа 2021, среда. 18:00 МСК
Пересвет
Домодедово
Окончен
0 : 2
Знамя
Ногинск
0:1 Павлюченко – 10'   0:2 Иващов – 82'

В другом матче 1/64 финала ульяновская «Волга» проиграла мордовскому «Саранску» (0:2). Голами в составе саранцев отметились Иван Хлебородов и Владислав Сысуев.

Кубок России. 1/64 финала
11 августа 2021, среда. 17:00 МСК
Волга Ул
Ульяновск
Окончен
0 : 2
Саранск
Саранск
0:1 Хлебородов – 5'   0:2 Сысуев – 44'

Результаты других матчей 1/64 финала Кубка России:

«Форте» — «Чайка» — 1:2 (после с.п.)

«Волна» — «Торпедо» Владимир — 0:2

«Динамо» Ставрополь — «Биолог-Новокубанск» — 3:1.

«Знамя», «Саранск», «Чайка», «Торпедо» Владимир и «Динамо» Ставрополь вышли в групповую стадию Кубка России, где встретятся с командами из РПЛ и ФНЛ.

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