Ногинское «Знамя» благодаря голу Павлюченко вышло в групповой турнир Кубка России

В матче 1/64 финала Кубка России ногинское «Знамя» обыграло домодедовский «Пересвет». Встреча завершилась со счётом 2:0.

На 10-й минуте встречи счёт открыл бывший нападающий «Спартака» и сборной России Роман Павлюченко. В концовке матча второй гол «Знамени» забил Александр Иващов.

В другом матче 1/64 финала ульяновская «Волга» проиграла мордовскому «Саранску» (0:2). Голами в составе саранцев отметились Иван Хлебородов и Владислав Сысуев.

Результаты других матчей 1/64 финала Кубка России:

«Форте» — «Чайка» — 1:2 (после с.п.)



«Волна» — «Торпедо» Владимир — 0:2

«Динамо» Ставрополь — «Биолог-Новокубанск» — 3:1.

«Знамя», «Саранск», «Чайка», «Торпедо» Владимир и «Динамо» Ставрополь вышли в групповую стадию Кубка России, где встретятся с командами из РПЛ и ФНЛ.