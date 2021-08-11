Ногинское «Знамя» благодаря голу Павлюченко вышло в групповой турнир Кубка России

В матче 1/64 финала Кубка России ногинское «Знамя» обыграло домодедовский «Пересвет». Встреча завершилась со счётом 2:0.
На 10-й минуте встречи счёт открыл бывший нападающий «Спартака» и сборной России Роман Павлюченко. В концовке матча второй гол «Знамени» забил Александр Иващов.
В другом матче 1/64 финала ульяновская «Волга» проиграла мордовскому «Саранску» (0:2). Голами в составе саранцев отметились Иван Хлебородов и Владислав Сысуев.
Результаты других матчей 1/64 финала Кубка России:
«Форте» — «Чайка» — 1:2 (после с.п.)
«Волна» — «Торпедо» Владимир — 0:2
«Динамо» Ставрополь — «Биолог-Новокубанск» — 3:1.
«Знамя», «Саранск», «Чайка», «Торпедо» Владимир и «Динамо» Ставрополь вышли в групповую стадию Кубка России, где встретятся с командами из РПЛ и ФНЛ.
- 11 августа 2021
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