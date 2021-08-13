«Интер» и Брозович проведут переговоры о продлении контракта в ближайшие дни

В ближайшие дни миланский «Интер» проведёт переговоры со своим игроком Марсело Брозовичем о продлении контракта. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира. Контракт игрока заканчивается в 2022 году.

По информации источника, 28-летний хорватский полузащитник счастлив в «Интере», однако хотел бы повышения зарплаты с € 3,8 млн до € 5,5-6 млн. Сообщается о возможном продлении соглашения на три года.

Брозович защищает цвета «Интера» с 2015 года, а до этого выступал за загребское «Динамо» и другие клубы на родине. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 33 матчах итальянской Серии А, в которых забил два гола и отдал шесть результативных передач, а также получил восемь жёлтых карточек. Нерадзурри по итогам розыгрыша завоевали первый за 11 лет чемпионский титул.