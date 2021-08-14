«Барселона» предложила Коутиньо «Лацио»
Поделиться
Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает Corriere dello Sport.
По информации источника, каталонский клуб предложил бразильского футболиста «Лацио». Отмечается, что «Барселона» готова отдать Коутиньо в аренду и выплачивать значительную часть зарплаты.
Напомним, Коутиньо перешёл в «Барселону» из «Ливерпуля» в 2018 году за € 135 млн. В сезоне-2020/2021 Филиппе провёл за сине-гранатовых всего 14 матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи. Контракт Коутиньо с каталонским клубом рассчитан до лета 2023 года. Transfermarkt оценивает стоимость бразильского футболиста в € 30 млн. С 2010 года Коутиньо вызывается в национальную команду Бразилии.
Комментарии
- 14 августа 2021
-
11:54
-
11:51
-
11:48
-
11:35
-
11:30
-
11:17
-
11:14
-
11:08
-
10:49
-
10:49
-
10:30
-
10:29
-
10:07
-
09:47
-
09:44
-
09:38
-
09:31
-
09:26
-
08:28
-
08:07
-
05:22
-
04:58
-
04:04
-
03:49
-
03:35
-
03:13
-
02:54
-
02:36
-
02:25
-
01:56
-
01:42
-
01:24
-
00:42
-
00:35
-
00:32
Партнерский контент