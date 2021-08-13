Депай — о том, что «Барселона» его не зарегистрировала: жизнь скучна, если не рисковать

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай с юмором отреагировал на информацию, что он до сих пор официально не зарегистрирован в качестве игрока каталонцев.
«Жизнь скучна, если не рисковать», – написал Депай в «Твиттере».
На твит Мемфиса отреагировал защитник «сине-гранатовых» Жерар Пике: «Согласен на 100%».
Футбольный клуб «Барселона» пока не может регистрировать новых игроков из-за финансовых проблем.
Из-за того, что «сине-гранатовым» не удаётся снизить зарплатную ведомость, клуб пока не может зарегистрировать новичков, хотя стартовый матч Ла Лиги с «Реалом Сосьедад» состоится 15 августа.
Напомним, новых футболистов можно регистрировать до воскресенья.
Этим летом состав «Барселоны» пополнили нападающие Мемфис Депай и Серхио Агуэро, а также защитник Эрик Гарсия.
- 13 августа 2021
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