Депай — о том, что «Барселона» его не зарегистрировала: жизнь скучна, если не рисковать

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай с юмором отреагировал на информацию, что он до сих пор официально не зарегистрирован в качестве игрока каталонцев.

«Жизнь скучна, если не рисковать», – написал Депай в «Твиттере».



На твит Мемфиса отреагировал защитник «сине-гранатовых» Жерар Пике: «Согласен на 100%».

Футбольный клуб «Барселона» пока не может регистрировать новых игроков из-за финансовых проблем.

Из-за того, что «сине-гранатовым» не удаётся снизить зарплатную ведомость, клуб пока не может зарегистрировать новичков, хотя стартовый матч Ла Лиги с «Реалом Сосьедад» состоится 15 августа.



Напомним, новых футболистов можно регистрировать до воскресенья.



Этим летом состав «Барселоны» пополнили нападающие Мемфис Депай и Серхио Агуэро, а также защитник Эрик Гарсия.