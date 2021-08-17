В «Арсенале» отреагировали на вызов Степанова и Хлусевича в молодёжную сборную России

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал вызов Даниила Хлусевича и Данила Степанова в молодёжную сборную России. В составе российской команды игроки «Арсенала» будут готовиться к матчам отборочного цикла чемпионата Европы 2023 года.



«Мы рады этой новости, очень рады за ребят. Всегда приятно, когда игроки тульского «Арсенала» получают вызов в сборную. Будь-то первая команда или молодёжка. Значит, эти игроки заслуживают этого и достойны. Безусловно, и Хлусевичу, и Степанову есть куда расти и в чём прибавлять, но уже сейчас они обладают необходимым опытом, они качественные футболисты. Можно быть уверенными, что ребята будут стараться и сделают всё, чтобы принести максимальную пользу молодёжной сборной в предстоящих матчах с Испанией и Мальтой», — сказал Аджоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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