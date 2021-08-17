В «Арсенале» отреагировали на вызов Степанова и Хлусевича в молодёжную сборную России

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал вызов Даниила Хлусевича и Данила Степанова в молодёжную сборную России. В составе российской команды игроки «Арсенала» будут готовиться к матчам отборочного цикла чемпионата Европы 2023 года.
«Мы рады этой новости, очень рады за ребят. Всегда приятно, когда игроки тульского «Арсенала» получают вызов в сборную. Будь-то первая команда или молодёжка. Значит, эти игроки заслуживают этого и достойны. Безусловно, и Хлусевичу, и Степанову есть куда расти и в чём прибавлять, но уже сейчас они обладают необходимым опытом, они качественные футболисты. Можно быть уверенными, что ребята будут стараться и сделают всё, чтобы принести максимальную пользу молодёжной сборной в предстоящих матчах с Испанией и Мальтой», — сказал Аджоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 17 августа 2021
-
17:21
-
17:16
-
17:08
-
16:54
-
16:50
-
16:42
-
16:39
-
16:30
-
15:57
-
15:49
-
15:46
-
15:13
-
15:10
-
15:08
-
14:52
-
14:46
-
14:45
-
14:39
-
14:29
-
14:27
-
14:27
-
14:10
-
14:04
-
13:49
-
13:36
-
13:23
-
13:20
-
13:08
-
13:05
-
12:59
-
12:41
-
12:28
-
12:23
-
12:22
-
11:59