Переход Месси в «ПСЖ» принёс Майклу Джордану € 6 млн

Переход аргентинского нападающего Лионеля Месси в «Пари Сен-Жермен» принес € 6 млн легендарному баскетболисту Майклу Джордану, сообщает TyC Sports.



Бренд Air Jordan, принадлежащий 58-летнему Джордану, является одним из партнёров «ПСЖ». Компания получает 5% с продажи каждой футболки парижан. За неделю Air Jordan заработала € 6 млн от продаж футболок с фамилией Месси. Однако это неофициальные данные, которые уже были опровергнуты некоторыми источниками.

Сейчас майка с Месси стоит € 157,99 (взрослая), € 87,99 евро (детская) и € 107,99 (женская).

Месси выступал за основной состав «Барселоны» с 2005 года. Его контракт с каталонским клубом истёк в конце июня. 5 августа «Барселона» объявила, что соглашение с Месси не будет продлено. В минувшем сезоне нападающий провёл 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.