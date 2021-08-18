Марлон — о победе «Шахтёра» в матче с «Монако»: сегодня мы получили идеальный результат

Защитник «Шахтёра» Марлон прокомментировал победу команды в первом матче плей-офф отбора Лиги чемпионов с «Монако». Встреча проходила на стадионе «Луи II» в Фонвьей (Монако) и завершилась со счётом 0:1. На 19-й минуте встречи единственный мяч забил полузащитник «Шахтёра» Педриньо.

«Сегодня мы получили идеальный результат. Это именно то, чего мы хотели. Мы также хотели хорошо сыграть и сделали это. Думаю, мы можем еще прибавить в ответном матче», — приводит слова Марлона официальный сайт УЕФА.

Ответная встреча пройдёт на стадионе «Металлист» в Харькове 25 августа. Победитель противостояния выйдет в групповой этап Лиги чемпионов.

В 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов «Монако» прошёл пражскую «Спарту» (2:0, 3:1). «Шахтёр» оказался сильнее «Генка» (2:1, 2:1).