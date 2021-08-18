Агент Сафонов: футбол – как секс: Дзюба сыграл две минуты и не попал в сборную Карпина

Агент Алексей Сафонов прокомментировал выбор футболистов, которых главный тренер сборной России Валерий Карпин вызвал в национальную команду.
«Зная Карпина, ничего не удивило. Он не будет ни под кого подстраиваться или рейтинг игроков за счет вызова в сборную повышать, учитывать агентские интересы, кого-то «продавать». Я вижу, кто на данный момент сильнее, те и получили вызов в команду. Во второй набор ситуация по составу может и поменяться. Кто-то плохо сыграет в клубе и потеряет место в сборной и наоборот. Думаю, что в этой сборной ни за кем не будет закреплен стул с табличкой с гарантированным вызовом в сборную. Кто-то выпадет в чемпионате из обоймы в своем клубе, всё — пошел на фиг.
И главное, что состав набирается, исходя от текущей формы футболистов. Как я уже шутил, футбол — как секс. Не надо рассказывать, как было вчера, два года назад или ещё когда-то. Покажи, что сейчас можешь. Вот и сейчас: Дзюба вышел с «Локомотивом» на две минуты, значит остался за рамками состава сборной Карпина. Кого волнует, сколько ты раньше «палок кидал», — цитирует Сафонова ТНВ.
- 18 августа 2021
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