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Малафеев: по качеству игры Дзюба сейчас не соответствует сборной. Но всё в его руках

Малафеев: по качеству игры Дзюба сейчас не соответствует сборной. Но всё в его руках
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Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался на тему непопадания в заявку сборной России Артёма Дзюбы и Александра Соболева на матчи отборочного турнира чемпионата мира — 2022 с национальными командами Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября).

«По качеству игры в начале сезона ни Дзюба, ни Соболев не соответствуют вызову в сборную. Они это понимают и сами. Отчасти это можно объяснить коротким отпуском после тяжёлого Евро. Короткий период восстановления, затем снова начинать работу — это большие нагрузки, которые не могут бесследно пройти для возрастного игрока.

В целом я предполагаю, отталкиваясь от вызванных игроков нападения, что Карпин будет строить другой футбол, более комбинационный и скоростной. При таких вариантах игроки типа Дзюбы могут не совсем вписываться в планы главного тренера.

Но всё в руках Дзюбы», — сказал Малафеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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