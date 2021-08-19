Берарди попросил «Сассуоло» выставить его на трансфер

Нападающий итальянского «Сассуоло» Доменико Берарди попросил руководство клуба выставить его на трансфер. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.
В минувшем сезоне 27-летний итальянец забил 17 голов и отдал восемь результативных передач в 30 матчах Серии А за клуб. Берарди является воспитанником «Сассуоло» и играет в составе команды с 2012 года. Контракт Берарди с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. По информации СМИ, запрос Берарди на трансфер существенно снизит цену на игрока — с € 40 млн до менее € 30 млн.
В июле сообщалось, что на Берарди претендуют «Челси» и «Вест Хэм», а также дортмундская «Боруссия». Известно, что «Челси» и «Боруссия» уже делали запросы по игроку, собирая информацию о его доступности. Изначально, «аристократы» были нацелены на другого игрока сборной Италии – Федерико Кьезу, однако «Ювентус» не намерен продавать талантливого футболиста.
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