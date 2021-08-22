«Лилль» упустил победу над «Сент-Этьеном», продлив безвыигрышную серию до трёх матчей

Завершился матч третьего тура чемпионата Франции, в котором «Сент-Этьен» принимал «Лилль». Матч состоялся в Сент-Этьене на стадионе «Жеффруа-Гишар» и закончился со счётом 1:1.

«Лилль» открыл счёт в матче на 38-й минуте. Гол в свой актив записал Бурак Йылмаз. Хозяевам удалось избежать поражения на 85-й минуте после точного удара Сайду Соу.

Таким образом, «Лилль» продлил безвыигрышную серию в чемпионате Франции до трёх матчей. Ранее команда сыграла вничью с «Метцем» (3:3) и проиграла «Ницце» (0:4). Отметим, «Лилль» является чемпионом прошлого сезона Лиги 1.

«Сент-Этьен», в свою очередь, в третий раз подряд сыграл вничью. Ранее команда расписала мировую с «Лорьяном» (1:1) и «Лансом» (2:2).

В следующем туре «Сент-Этьен» сыграет с «Марселем», а «Лилль» встретится с «Монпелье».