«Лилль» упустил победу над «Сент-Этьеном», продлив безвыигрышную серию до трёх матчей

Завершился матч третьего тура чемпионата Франции, в котором «Сент-Этьен» принимал «Лилль». Матч состоялся в Сент-Этьене на стадионе «Жеффруа-Гишар» и закончился со счётом 1:1.
«Лилль» открыл счёт в матче на 38-й минуте. Гол в свой актив записал Бурак Йылмаз. Хозяевам удалось избежать поражения на 85-й минуте после точного удара Сайду Соу.
Таким образом, «Лилль» продлил безвыигрышную серию в чемпионате Франции до трёх матчей. Ранее команда сыграла вничью с «Метцем» (3:3) и проиграла «Ницце» (0:4). Отметим, «Лилль» является чемпионом прошлого сезона Лиги 1.
«Сент-Этьен», в свою очередь, в третий раз подряд сыграл вничью. Ранее команда расписала мировую с «Лорьяном» (1:1) и «Лансом» (2:2).
В следующем туре «Сент-Этьен» сыграет с «Марселем», а «Лилль» встретится с «Монпелье».
- 22 августа 2021
-
02:18
-
01:52
-
01:19
-
00:59
-
00:51
-
00:35
-
00:35
-
00:28
-
00:24
-
00:22
-
00:11
-
00:04
- 21 августа 2021
-
23:40
-
23:32
-
23:13
-
23:03
-
23:03
-
22:56
-
22:53
-
22:50
-
22:36
-
22:34
-
22:23
-
22:17
-
22:00
-
22:00
-
21:53
-
21:28
-
21:24
-
21:21
-
21:20
-
21:06
-
20:57
-
20:51
-
20:48