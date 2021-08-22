«Локомотив» — «Краснодар»: Смолов оформил дубль

В матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» принимает «Краснодар». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. К 35-й минуте счёт 1:0 в пользу железнодорожников. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Локомотив» — «Краснодар».

На 33-й минуте нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов оформил дубль. Второй гол в этой встрече форвард также забил после передачи Рифата Жемалетдинова.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Димитрова. Помогают ему ассистенты Алексей Лунёв (Новосибирск) и Дмитрий Сафьян (Москва).



«Локомотив» в четырёх матчах набрал 8 очков, москвичи занимают 6-е место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» в четырёх турах набрал 9 очков. Южане находятся на 9-м месте в турнирной таблице.