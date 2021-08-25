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Роналду обсудил возможный переход в «Манчестер Сити» с игроками «Ювентуса»

Роналду обсудил возможный переход в «Манчестер Сити» с игроками «Ювентуса»
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Игрок футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду обсудил возможный переход в «Манчестер Сити» с партнёрами по команде. Об этом сообщает в своём «твиттере» журналист Симоне Ровера.

Португальский спортсмен обсудил свой возможный трансфер в английскую команду не только с игроками «горожан», но и с рядом футболистов туринского клуба. По данным источника, приоритет Роналду – переход в «Манчестер Сити». Роналду был предложен боссам «Сити» за € 30 млн, при этом «Ювентус» готов расстаться с игроком за эти деньги.

Напомним, Роналду выступает за туринский «Ювентус» с 2018 года. 36-летний португальский форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в минувшем сезоне, забив 29 голов. Действующий контракт Роналду с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

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