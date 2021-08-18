Главной целью «Сити» остаётся Кейн, несмотря на вариант с покупкой Роналду за € 30 млн

Главной трансферной целью футбольного клуба «Манчестер Сити» остаётся нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн, несмотря на то, что Жорже Мендеш, агент португальского форварда туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, предложил португальца руководству английского клуба. Об этом сообщает газета Mirror.

Роналду был предложен боссам «Сити» за € 30 млн, при этом «Ювентус» готов расстаться с игроком за эти деньги, а президент «Тоттенхэма» Даниэл Леви хочет получить за свою главную звезду Кейна минимум € 175 млн.

Хотя «Сити» всё ещё рассматривает вариант с подписанием Роналду, руководство клуба сделает всё возможное, чтобы подписать Кейна до конца августа.

Напомним, Роналду выступает за туринский «Ювентус» с 2018 года. 36-летний португальский форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в минувшем сезоне, забив 29 голов. Действующий контракт Роналду с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.