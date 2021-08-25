Лукас Торрейра перешёл «Фиорентину» в аренду с правом выкупа

Итальянская «Фиорентина» завершила переговоры с «Арсеналом» по поводу аренды Лукаса Торрейры. Игрок переходит в команду из Флоренции с возможностью выкупа за € 15 млн, сообщает журналист Фабрицио Романо.

В минувшем сезоне Торрейра на правах аренды выступал за мадридский «Атлетико», в составе которого он провёл 26 встреч во всех турнирах, отметившись в них одним забитым мячом и одной результативной передачей.

В сезоне 2020-2021 «фиалки» финишировали на 13-м месте в Серии А, набрав в 38 матчах 40 очков. В матче 1-го тура нынешнего сезона «Фиорентина» уступила «Роме». Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев. За команду продолжает выступать российский нападающий Александр Кокорин.