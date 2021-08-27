«Урал» и «Ростов» сыграли вничью в матче 6-го тура РПЛ
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Сегодня, 27 августа, «Урал» принимал на своём поле «Ростов». Матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги проходил на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и завершился со счётом 1:1. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым из Санкт-Петербурга.
Первый тайм этого противостояния прошёл без голов. Счёт в матче на 76-й минуте открыл нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз. На 81-й минуте «Урал» восстановил равенство на табло усилиями Артёма Максименко. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничейный результат.
«Ростов» в шести стартовых турах набрал 5 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (2) — идёт на последнем, 16-м месте в чемпионате страны.
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