«Бенфика» заинтересована в приобретении Давида Луиса
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Португальская «Бенфика» планирует приобрести бразильского защитника Давида Луиса. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, футболист уже отклонил предложения из Турции и Саудовской Аравии. Игрок уже выступал в составе «Бенфики» с 2007 по 2011 год.
В настоящее время 34-летний Луис находится в статусе свободного агента. В прошлом сезоне за лондонский «Арсенал» он провёл 30 матчей, в которых забил два мяча. Кроме «Арсенала» и «Бенфики» Луис выступал за «Челси», «ПСЖ» и бразильскую «Виторию».
В июле сообщалось об интересе к игроку со стороны турецкого клуба «Адана Демирспор», а в июне кроме «Бенфики» Луисом интересовались «Марсель», «Интер» (Майами) и «Фламенго».
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