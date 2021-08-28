«Бенфика» заинтересована в приобретении Давида Луиса

Португальская «Бенфика» планирует приобрести бразильского защитника Давида Луиса. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, футболист уже отклонил предложения из Турции и Саудовской Аравии. Игрок уже выступал в составе «Бенфики» с 2007 по 2011 год.

В настоящее время 34-летний Луис находится в статусе свободного агента. В прошлом сезоне за лондонский «Арсенал» он провёл 30 матчей, в которых забил два мяча. Кроме «Арсенала» и «Бенфики» Луис выступал за «Челси», «ПСЖ» и бразильскую «Виторию».

В июле сообщалось об интересе к игроку со стороны турецкого клуба «Адана Демирспор», а в июне кроме «Бенфики» Луисом интересовались «Марсель», «Интер» (Майами) и «Фламенго».