Спортивный директор «Мидтьюлланна»: переход Драйера в «Рубин» — уникальная возможность

Спортивный директор «Мидтьюлланн» Свенд Граверсен прокомментировал переход вингера Андерса Драйера в казанский «Рубин».



«Мы были невероятно счастливы, что Драйер выступал в нашей команде последние полтора года. Он играл на очень высоком уровне. Он помог нам выиграть чемпионат Дании и выступить в Лиге чемпионов.



Переход Драйера в «Рубин» — это уникальная возможность как для него, так и для нас. Мы не могли отказаться. Все стороны должны были согласиться. Даже если нам будет не хватать его в клубе, мы счастливы и гордимся им», — приводит слова Граверсена пресс-служба «Мидтьюлланна» на официальном сайте клуба.



Драйер выступал на молодёжном чемпионате Европы 2021 года и забил гол в матче группового этапа со сборной России (3:0). В нынешнем сезоне Драйер провёл девять матчей, забил три гола и отдал пять результативных передач.

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