«Реал Мадрид» с минимальным счётом обыграл на выезде «Бетис»

В третьем туре испанской Примеры «Реал Мадрид» одержал гостевую победу в матче с «Бетисом» со счётом 1:0. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алехандро Хосе Эрнандесом Эрнандесом. Помогали ему ассистенты Диего Санчес Рохо и Хосе Энрике Наранхо Перес.

Единственный гол был забит Даниэлем Карвахалем. На 61-й минуте Карим Бензема сделал подачу в штрафную, после которой защитник «сливочных» слёту пробил в дальний угол ворот.

После трёх туров в активе «Королевского клуба» 7 очков. Помимо сегодняшней победы «Реал Мадрид» одержал крупную победу над «Алавесом» (4:1) и сыграл вничью с «Леванте» (3:3). «Бетис» на старте сезона набрал 2 очка. Клуб из Севильи сыграл с одинаковым счётом 1:1 с «Мальоркой» и «Кадисом».

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