«Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Челси» – лидеры по тратам в летнее трансферное окно

Сразу три клуба английской Премьер-лиги возглавили рейтинг по тратам в летнее трансферное окно – это лондонский «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».



Состав «канониров» в это межсезонье пополнили сразу семь футболистов – это Бен Уайт из «Брайтона» за € 58,5 млн, Мартин Эдегор из мадридского «Реала» (€ 35 млн), Аарон Рамсдейл из «Шеффилд Юнайтед» (€ 28 млн), Такэхиро Тамиясу из «Болоньи» (€ 18,6 млн), Альберт-Мбойо Самби Локонга из «Андерлехта» (€ 17,5 млн), Нуно Тавареш из «Бенфики» (€ 8 млн) и Фоларин Болагун, перешедший на правах свободного агента. Отметим, что средний возраст новичков составил 22,4 года. Общая сумма трат — € 165,6 млн, а продал клуб лишь на € 30,9 млн.



«Манчестер Юнайтед» потратил на Джейдона Санчо, Рафаэля Варана, Криштиану Роналду и Тома Хитона в общей сложности € 140 млн.



Траты «Челси» составили € 120 млн – из которых € 115 млн на Ромелу Лукаку из «Интера», а ещё € 5 млн за аренду Сауля Ньигеса из мадридского «Атлетико».



В России, на данный момент, лидером по расходам на трансферы является «Краснодар» (€ 27 млн), за ним идёт московский «Локомотив» (€ 16 млн), а замыкает тройку санкт-петербургский «Зенит» (€ 15 млн).