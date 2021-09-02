«Спартак» попросил Роспотребнадзор увеличить квоту зрителей на игры с «Химками» и «Легией»

«Спартак» направил в Роспотребнадзор города Москвы запрос на увеличение допустимой билетной программы на два ближайших матча — против «Химок» в Российской Премьер-Лиге (11 сентября) и «Легии» в Лиге Европы (15 сентября).
«Мы направили соответствующее письмо в Роспотребнадзор. Хотим увеличить нынешнюю квоту хотя бы в 4-5 раз. Будем ждать ответа от коллег», — цитирует главу пресс-службы красно-белых Дмитрия Зеленова Sport24.
Ранее стало известно, что дерби между ЦСКА и «Спартаком» 19 сентября, с большой долей вероятности, пройдёт при 30% вместимости. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 19 сентября на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве.
После шести туров ЦСКА, набрав девять очков, занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (7) располагается на десятой строчке.
- 2 сентября 2021
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