Игроки сборной Англии в знак борьбы с расизмом преклонят колено перед матчем с Венгрией

Футболисты национальной команды Англии преклонят колено в знак борьбы с расизмом перед сегодняшним матчем отбора с Венгрией на чемпионат мира 2022 года, который пройдёт в Катаре. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, спортсмены обсудили острый вопрос и решили продолжить акцию. Игроки приняли такое решение, несмотря на то что в июне в Венгрии освистали футболистов Ирландии, которые встали на колено перед товарищеской игрой.

Напомним, сегодня, 2 сентября, сборная Англии проведёт матч отборочного турнира ЧМ-2022 с национальной командой Венгрии. Матч начнётся в 21:45 по мск. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию встречи. Сегодня главный тренер англичан Гарет Саутгейт рассказал о проблемах, которые могут возникнуть во время матча с Венгрией.