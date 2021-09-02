Игроки сборной Англии в знак борьбы с расизмом преклонят колено перед матчем с Венгрией

Футболисты национальной команды Англии преклонят колено в знак борьбы с расизмом перед сегодняшним матчем отбора с Венгрией на чемпионат мира 2022 года, который пройдёт в Катаре. Об этом сообщает Sky Sports.
По информации источника, спортсмены обсудили острый вопрос и решили продолжить акцию. Игроки приняли такое решение, несмотря на то что в июне в Венгрии освистали футболистов Ирландии, которые встали на колено перед товарищеской игрой.
Напомним, сегодня, 2 сентября, сборная Англии проведёт матч отборочного турнира ЧМ-2022 с национальной командой Венгрии. Матч начнётся в 21:45 по мск. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию встречи. Сегодня главный тренер англичан Гарет Саутгейт рассказал о проблемах, которые могут возникнуть во время матча с Венгрией.
- 2 сентября 2021
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