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Саутгейт рассказал о проблемах расизма, которые могут возникнуть в матче с Венгрией

Саутгейт рассказал о проблемах расизма, которые могут возникнуть в матче с Венгрией
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Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт высказался о потенциальных проблемах, которые могут возникнуть во время проведения матча отбора на чемпионат мира 2022 года с Венгрией.

«Мы всегда готовим команду ко всему. Мы сделали так и на этой неделе, но мы понимаем, что у нас есть свои проблемы в Англии, поэтому мы не особо концентрируемся на других странах. Например, после финала Евро у нас возникли трудности с расизмом. Мы концентрируемся на себе и следим, чтобы мы сами всё делали правильно», – приводит слова наставника сборной Англии газета The Irish Times.

Напомним, сегодня, 2 сентября, сборная Англии проведёт матч отборочного турнира ЧМ-2022 с национальной командой Венгрии. Матч начнётся в 21:45 по мск. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию встречи.

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