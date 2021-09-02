Саутгейт рассказал о проблемах расизма, которые могут возникнуть в матче с Венгрией

Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт высказался о потенциальных проблемах, которые могут возникнуть во время проведения матча отбора на чемпионат мира 2022 года с Венгрией.
«Мы всегда готовим команду ко всему. Мы сделали так и на этой неделе, но мы понимаем, что у нас есть свои проблемы в Англии, поэтому мы не особо концентрируемся на других странах. Например, после финала Евро у нас возникли трудности с расизмом. Мы концентрируемся на себе и следим, чтобы мы сами всё делали правильно», – приводит слова наставника сборной Англии газета The Irish Times.
Напомним, сегодня, 2 сентября, сборная Англии проведёт матч отборочного турнира ЧМ-2022 с национальной командой Венгрии. Матч начнётся в 21:45 по мск. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию встречи.
- 2 сентября 2021
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