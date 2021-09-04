Впервые с 2005 года капитаном сборной России стал игрок «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов, который вывел сборную России в капитанской повязке на матч с Кипром, стал первым за 16 лет игроком железнодорожников, удостоившимся такой чести.

В 2005 году капитаном сборной России был полузащитник «Локомотива» Дмитрий Лоськов.

Матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года проходит на стадионе ГСП в Никосии (Кипр). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Кипр — Россия.



Матч обслуживает бригада арбитров из Испании во главе с Алехандро Эрнандесом. Ассистенты — Хосе Наранхо и Теодоро Собрино. В роли резервного рефери выступает Сесар Сото. За VAR отвечает Хосе Санчес.



Напомним, сборной России предстоит провести ещё один матч отбора ЧМ-2022 в сентябре. Подопечные Валерия Карпина сыграют с Мальтой 7 сентября. Ранее российская команда сыграла вничью со сборной Хорватии (0:0).