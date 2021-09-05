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Дубль Лингарда помог Англии разгромить Андорру

Дубль Лингарда помог Англии разгромить Андорру
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В Лондоне на стадионе «Уэмбли» завершился матч квалификации ЧМ-2022. В матче 5-го тура группы I сборная Англии принимала Андорру. Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:0.

Начало разгрому соперника на 18-й минуте положил полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард. Он забил первый с 2018 года мяч за сборную Англии. Взятие ворот андоррцев он отметил фирменным прыжком своего нового одноклубника Криштиану Роналду.

На 72-й минуте преимущество хозяев удвоил форвард Гарри Кейн, реализовавший пенальти. Вскоре Лингард оформил дубль, а в концовке точку в матче поставил Букайо Сака.

Англия одержала уже пятую победу подряд. Англичане набрали 15 очков и упрочили лидерство в группе. Сборная Андорры, набрав три очка, занимает 5-е место в турнирной таблице.

ЧМ-2022 - Европа. Группа I. 5-й тур
05 сентября 2021, воскресенье. 19:00 МСК
Англия
Окончен
4 : 0
Андорра
1:0 Лингард – 18'   2:0 Кейн – 72' (пен)   3:0 Лингард – 78'   4:0 Сака – 85'
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