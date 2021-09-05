Дубль Лингарда помог Англии разгромить Андорру

В Лондоне на стадионе «Уэмбли» завершился матч квалификации ЧМ-2022. В матче 5-го тура группы I сборная Англии принимала Андорру. Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:0.
Начало разгрому соперника на 18-й минуте положил полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард. Он забил первый с 2018 года мяч за сборную Англии. Взятие ворот андоррцев он отметил фирменным прыжком своего нового одноклубника Криштиану Роналду.
На 72-й минуте преимущество хозяев удвоил форвард Гарри Кейн, реализовавший пенальти. Вскоре Лингард оформил дубль, а в концовке точку в матче поставил Букайо Сака.
Англия одержала уже пятую победу подряд. Англичане набрали 15 очков и упрочили лидерство в группе. Сборная Андорры, набрав три очка, занимает 5-е место в турнирной таблице.
- 5 сентября 2021
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