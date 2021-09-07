«Тоттенхэм» оштрафует троих игроков, ездивших на матчи сборных Аргентины и Колумбии
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«Тоттенхэм» намерен оштрафовать троих футболистов, нарушивших запрет клуба возвращаться на родину для участия в матчах отбора к ЧМ.
Требования клуба проигнорировали аргентинцы Джовани Ло Чельсо и Кристиан Ромеро, а также колумбиец Давинсон Санчес. Как сообщает Sky Sports, игроки понесут штраф за нарушение запрета.
Напомним, Ло Чельсо и Ромеро вышли в стартовом составе сборной Аргентины в матче квалификации ЧМ-2022 со сборной Бразилии, однако игра была остановлена представителями здравоохранения и полиции, а матч в итоге не был доигран.
Ранее АПЛ выступила с заявлением, в котором запретила клубам отпускать игроков на международные матчи, которые проходят в странах из «красного списка» Великобритании.
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