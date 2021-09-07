Бывший игрок «Спартака» Деми де Зеув женился

Экс-полузащитник московского «Спартака» Деми де Зеув женился на своей девушке Даниэль. Бывший футболист на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фото и видео со свадьбы.
Бывший хавбек «Спартака» Эмин Махмудов, ныне выступающий за «Нефтчи», ранее высказался о де Зеуве. По его словам, Деми не гей, «хотя у него замашки такие». Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, в одном из интервью заявляла, что де Зеув является гомосексуалистом.
Нидерландский полузащитник перешёл из «Аякса» в «Спартак» в 2011 году. Незадолго до переезда в Россию де Зеув снялся для гей-журнала вместе с Франком де Буром и Евгением Левченко. По словам де Зеува, в первый же день в «Спартаке» его спросили: «Ты – гей?» Футболист ответил отрицательно, сказав, что у него есть девушка и ребёнок. После трёх лет в «Спартаке» де Зеув выступал за «Андерлехт» и «НАК Бреду».
- 7 сентября 2021
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