Карпин: для непонятливых — в сборной почти нет тренировок. У людей повреждения, не травмы

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в преддверии матча отбора ЧМ-2022 с Мальтой рассказал о ситуации с травмами в национальной команде.



«Ещё раз, для совсем непонятливых — в сборной практически нет тренировок. Ни времени для них нет, ни сил. Тренировки только восстановительные. Не вижу много травм. Люди получают какие-то повреждения. Это не травмы. Подвернул голеностоп, спину прихватило. Можно сказать, что даже не на поле. Если бы это была не сборная, а недельный цикл клуба, никто про это даже не узнал бы — тренируется игрок, не тренируется.



Смысл держать футболиста здесь, когда он 2-3 дня не может тренироваться? У нас всего шесть дней, с 1-го по 7-е число, когда три игры. Даже тренироваться некогда. Нет смысла держать футболистов. Поэтому отправляем обратно игроков, которые по той или иной причине выпадают на один, два или три дня», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Матч отбора ЧМ-2022 Россия — Мальта состоится сегодня, 7 сентября. Начало встречи — в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.