Осипенко — в стартовом составе сборной России на матч с Мальтой, Смолов — капитан

Стали известны стартовые составы сборных России и Мальты на матч отборочного турнира ЧМ-2022. Встреча состоится сегодня, 7 сентября, на стадионе «Открытие Арена» в Москве (Россия). Начало игры — в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Россия — Мальта.

Сборная России: Гильерме, Караваев, Дивеев, Осипенко, Кузяев, Ерохин, Баринов, Захарян, Миранчук, Ионов, Смолов.

Сборная Мальты: Бонелло, Мускат, Агиус, Борг, Аттард, Пизани, Теума, Камендзули, Д.Мбонг, П.Мбонг, Монтебелло.

Главным арбитром встречи назначен турецкий судья Али Палабыйык. Ассистенты — Джейхун Сесигюзел и Шеркан Олгюнкан. В роли резервного рефери выступит Ясар Угурлу. За VAR будут отвечать Абдулкадир Битиген и его ассистент Мете Калкаван.



Ранее российская команда сыграла вничью со сборной Хорватии (0:0) и победила национальную команду Кипра (2:0). Россияне в пяти матчах набрали 10 очков и вышли на первое место в группе H отбора ЧМ-2022. Мальта (4) — на последнем, шестом месте.