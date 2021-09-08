Украина упустила победу в матче с Чехией, пропустив на последних минутах

В товарищеском матче сборная Украины сыграла вничью со сборной Чехии. Встреча проходила на стадионе «Дусан Арена — Места Плзне» в Пльзени и завершилась со счётом 1:1.
На 27-й минуте первый гол во встрече забил защитник украинской команды Виктор Корниенко, ему ассистировал полузащитник Александр Тымчик. В добавленное время матча Матей Выдра сравнял счёт.
Сборная Украины в 5 матчах набрала 5 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице группы D отборочного турнира ЧМ-2022. Лидером группы является национальная команда Франции (9). В следующем матче украинская команда сыграет с Финляндией.
Сборная Чехии занимает второе место в группе D отборочного турнира ЧМ-2022, набрав 7 очков. На первом месте — Бельгия (13). В следующем матче чешской команде предстоит сыграть с Уэльсом.
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