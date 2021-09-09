Александр Кокорин: я не скучаю по России

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин признался, что не особо скучает по России.
«Я не скучаю по России, потому что много лет жил в этой стране. Я родился в 600 км от Москвы, в небольшом городе. Потом переехал в Москву. Я не скучаю по России, ведь я жил во всех красивых городах страны. Я знаю их всех в России и хочу увидеть некоторые европейские города.
Если Россия играет в большом турнире, таком как чемпионат мира или чемпионат Европы, это очень важно для меня. Это незабываемые матчи. Я играл в чемпионате России 10-12 лет. Первый, второй и третий сезоны для меня были особенно важны, ведь это был самый старт. После них я адаптировался и понял, как играть в РПЛ», — приводит слова Кокорина официальный сайт «Фиорентины».
Напомним, Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января 2021 года, перейдя из московского «Спартака». Контракт 30-летнего форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. В сезоне-2020/2021 Александр принял участие в четырёх матчах Серии А и не отметился результативными действиями.
- 9 сентября 2021
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