Александр Кокорин: после матчей иногда пью пиво. Водку не люблю

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин рассказал о любви к пиву и стереотипах, связывающих русских людей и водку.
«В «Фиорентине» есть человек, который составляет для нас специальные меню, и я стараюсь есть то, что он рекомендует. Конечно, иногда мне нравится фастфуд, еда из «Макдональдса»… Я люблю пиво, но не люблю другие спиртные напитки. После матчей я иногда пью пиво.
Не люблю водку. Иностранцы думают, что Россия — это водка, а не пиво, но это не так. Конечно, если вы любите водку, вы её пьёте — неважно, русский вы или итальянец. Я видел, что в Италии нормально выпить бокал вина за ужином. В России вы просто едите.
Работа над питанием и восстановлением имеет фундаментальное значение», — приводит слова Кокорина официальный сайт «Фиорентины».
Напомним, Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января 2021 года, перейдя из московского «Спартака». Контракт 30-летнего форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. В сезоне-2020/2021 Александр принял участие в четырёх матчах Серии А и не отметился результативными действиями.
- 9 сентября 2021
-
12:51
-
12:50
-
12:47
-
12:45
-
12:40
-
12:33
-
12:21
-
12:14
-
12:11
-
11:57
-
11:47
-
11:35
-
11:27
-
11:21
-
11:06
-
10:54
-
10:49
-
10:38
-
10:36
-
10:35
-
10:29
-
10:10
-
10:06
-
09:44
-
09:40
-
09:30
-
09:21
-
09:20
-
09:09
-
08:51
-
08:49
-
08:39
-
08:00
-
07:21
-
06:53