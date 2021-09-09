Александр Кокорин: после матчей иногда пью пиво. Водку не люблю

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин рассказал о любви к пиву и стереотипах, связывающих русских людей и водку.

«В «Фиорентине» есть человек, который составляет для нас специальные меню, и я стараюсь есть то, что он рекомендует. Конечно, иногда мне нравится фастфуд, еда из «Макдональдса»… Я люблю пиво, но не люблю другие спиртные напитки. После матчей я иногда пью пиво.

Не люблю водку. Иностранцы думают, что Россия — это водка, а не пиво, но это не так. Конечно, если вы любите водку, вы её пьёте — неважно, русский вы или итальянец. Я видел, что в Италии нормально выпить бокал вина за ужином. В России вы просто едите.

Работа над питанием и восстановлением имеет фундаментальное значение», — приводит слова Кокорина официальный сайт «Фиорентины».

Напомним, Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января 2021 года, перейдя из московского «Спартака». Контракт 30-летнего форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. В сезоне-2020/2021 Александр принял участие в четырёх матчах Серии А и не отметился результативными действиями.