«Лестер Сити» — «Манчестер Сити»: составы команд на матч 4-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Лестер Сити» и «Манчестер Сити» на матч 4-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдет на стадионе «Кинг Пауэр – Уолкерс» в городе Лестер. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. Чемпионат проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Лестер Сити» — «Манчестер Сити».



«Лестер Сити»: Шмейхель, Бертранд, Вестергор, Сёюнджю, Кастань, Мэддисон, Барнс, Тилеманс, Ндиди, Олбрайтон, Варди.



Запасные: Уорд, Амарти, Рикарду, Эванс, Дьюсбери-Холл, Сумаре, Дака, Ихеаначо, Лукман.



«Манчестер Сити»: Эдерсон, Диаш, Уолкер, Канселу, Лапорт, Гюндоган, Эрнандес, Силва, Грилиш, Жезус, Торрес.



Запасные: Карсон, Аке, Стоунз, Де Брёйне, Фоден, Фернандиньо, Зинченко, Марез, Стерлинг.