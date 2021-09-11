«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ньюкасл». Роналду забил два гола после возвращения в АПЛ

Сегодня, 11 сентября, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере в рамках 4-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» принимал «Ньюкасл Юнайтед». «Манчестер Юнайтед» одержал победу со счётом 4:1.



Счёт был открыт в добавленное к первому тайму время. Нападающий «красных дьяволов» Криштиану Роналду забил гол в ворота Фредди Вудмана. Матч с «Ньюкаслом» стал первым для португальца после возвращения в стан «красных дьяволов».

Первый гол Роналду после возвращения в «Манчестер Юнайтед»:

На 59-й минуте встречи игрок «сорок» Хавьер Манкильо с передачи Аллана Сент-Максимена вернул равенство на табло.



Уже на 61-й минуте матча Роналду забил второй гол с передачи Люка Шоу.

Второй гол Роналду в матче:

За десять минут до окончания встречи португальский полузащитник «красных дьяволов» Бруну Фернандеш с передачи Поля Погба забил третий гол в ворота «Ньюкасла».

В добавленное ко второму тайму время игрок «красных дьяволов» Джесси Лингард забил гол и установил окончательный счёт встречи – 4:1.



В пятом туре английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» сыграет на выезде с «Вест Хэм Юнайтед», а «Ньюкасл Юнайтед» примет дома «Лидс Юнайтед».