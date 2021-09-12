«Эспаньол» — «Атлетико»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 15:00
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Сегодня, 12 сентября, состоится матч «Эспаньол» — «Атлетико». Встреча 4-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «RCDE — Корнелья-Эль Прат» в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Эспаньол» — «Атлетико».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Хуаном Мунуэрой. Помогать ему будут ассистенты Диего Барберо Севилья и Мигель Мартинес Мунуэра. Резервный рефери — Андрес Фуэнтес.
Мадридский «Атлетико» в 3 матчах набрал 7 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Эспаньол» (2) — на 16-м месте. Лидером соревнований является «Атлетик» из Бильбао (8). Действующим чемпионом страны является «Атлетико».
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