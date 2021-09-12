Нигматуллин за отражённый пенальти поблагодарил запасного вратаря «Нижнего Новгорода»

Вратарь «Нижнего Новгорода» Артур Нигматуллин прокомментировал исход игры с московским «Динамо». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу нижегородцев.

«Игра складывалась для нас тяжело, особенно в первом тайме. После перерыва за счёт характера смогли переломить ход встречи. Все эмоции остались на поле. В перерыве Александр Анатольевич Кержаков спокойно всё нам объяснил, и во втором тайме мы поменяли игру и реализовали свои моменты.

А за отражённый пенальти хочу поблагодарить своего коллегу Артура Анисимова. Спасибо ему большое! Ключевой момент в матче? Думаю, выход Тюкавина один на один. Если бы он забил второй мяч, игра бы закончилась. Но концовка осталась за нами!» — цитирует Нигматуллина пресс-служба клуба.